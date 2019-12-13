عقب هزيمة الشباب.. العويران: البلطان لوحده لا يكفي!

علق لاعب الشباب السابق سعيد العويران عقب هزيمة الشباب أمام الرائد 4-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وكتب العويران عبر حسابه الرسمي على تويتر ” الشباب رايح فيها والحال مايسر أبداً ، أتمنى من الأمير خالد بن سلطان والأمير خالد بن سعد والأمير خالد الفيصل (الغريب) يتحركون”.
وأضاف” البلطان لوحده لا يكفي” .
الشباب رايح فيها والحال مايسر ابداً
اتمنى من :
الامير خالد بن سلطان
والامير خالد بن سعد
والامير خالد الفيصل (الغريب) يتحركون
البلطان لوحده لا يكفي .#الشباب_الرائد #دوري_الامير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الشباب3 Vs #الرائد4 pic.twitter.com/JUgOFJvEme
— سعيد العويران (@saeed_alowiran) December 12, 2019
وفق “المرصد”.