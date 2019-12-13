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اخبار رياضية > عقب هزيمة الشباب.. العويران: البلطان لوحده لا يكفي!
13/12/2019   1:59 م

عقب هزيمة الشباب.. العويران: البلطان لوحده لا يكفي!

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علق لاعب الشباب السابق سعيد العويران عقب هزيمة الشباب أمام الرائد 4-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وكتب العويران عبر حسابه الرسمي على تويتر ” الشباب رايح فيها والحال مايسر أبداً ، أتمنى من الأمير خالد بن سلطان والأمير خالد بن سعد والأمير خالد الفيصل (الغريب) يتحركون”.

وأضاف” البلطان لوحده لا يكفي” .

 

وفق “المرصد”.

عقب هزيمة الشباب.. العويران: البلطان لوحده لا يكفي!

اخبار رياضية
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