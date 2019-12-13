اليوم.. صراع الصدارة يحفز النصر والتعاون

يسعى الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر إلى اعتلاء صدارة ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستضيف نظيره التعاون، الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب الجولة الـ11.
وفرط الفريق العاصمي في فرصة اعتلاء الصدارة في الجولة الماضية قبل التوقف بعد خسارته أمام الوحدة بهدف نظيف، ليكون أمام فرصة ثانية لخطف الصدارة واستغلال تأجيل مواجهة الهلال أمام الأهلي.
ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 20 نقطة ويتخلف بفارق نقطة وحيدة عن الوحدة الذي انتزع الصدارة عقب انتصاره على العدالة الخميس 2-0.
وستكون مواجهة الجمعة بروفة مبكرة لفريقي النصر والتعاون الذان سيلتقيان في يناير المقبل على نهائي كأس السوبر في جدة.
وسيفقد أصفر العاصمة خدمات مهاجمه وهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله بداعي الإيقاف، وسيضطر مدربه البرتغالي روي فيتوريا إلى الاستعانة بخدمات فراس البريكان لتعويض غياب حدمالله.
في المقابل يأمل التعاون في مواصلة سلسلة نتائجه الرائعة في المباريات الأخيرة بعد أن حقق الانتصار في أخر 6 مباريات ويسعى للصعود إلى صدارة الدوري حيث يحتل المركز الرابع برصيد 19 وفي حال انتصاره على النصر سيضمن الصعود إلى صدارة ترتيب فرق الدوري. وفق “العربية نت”.
وفي الدمام وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد يستضيف الاتفاق نظيره الفتح في مواجهة مهمة للفريقين للهروب من مراكز المؤخرة حيث يحتل الاتفاق المركز الـ13 برصيد 10 نقاط في حين يعاني الفتح من سلسلة نتائج سلبية كلفته احتلال المركز ماقبل الأخير برصيد 5 نقاط.