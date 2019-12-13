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اخبار رياضية > المطيويع يسخر من عالمية النصر: فرق بين شهادة فيفا و”خرقة” الودية
13/12/2019   1:57 م

المطيويع يسخر من عالمية النصر: فرق بين شهادة فيفا و”خرقة” الودية

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سخر الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع من عالمية النصر بعد تسليم قائد فريق الهلال محمد الشلهوب شهادة احتفال بذكرى مشاركة فريق الهلال الأول لكرة القدم، في كأس العالم للأندية 2019.

وقال المطيويع عبر حسابه الرسمي على تويتر، “فرق بين شهادة فيفا .. و”خرقة” الودية”.

بدورهم استغرب بعض المغردين صدور هذا التصريح من المطيويع معتبرين أنه يغذي التعصب الرياضي.

ويواجه نادي الهلال الذي تأهل إلى كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، فريق الترجي الرياضي التونسي على استاد “جاسم بن حمد” بنادي السد القطري، غداً السبت، ضمن مباريات الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية. وفق “أخبار 24”.

المطيويع يسخر من عالمية النصر: فرق بين شهادة فيفا و”خرقة” الودية

اخبار رياضية
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