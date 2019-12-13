السويكت يعلن إهداء جماهير النصر 10 آلاف تذكرة مجانية لحضور مواجهة التعاون

فاجأ رئيس مجلس إدارة النصر الدكتور صفوان السويكت جماهير النادي، بإعلان إهداء 10 آلاف تذكرة مجانية للجماهير لحضور مباراة النصر والتعاون المقررة مساء اليوم ضمن الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
مفاجأة السويكت لجماهير النصر جاءت في تغريدة نشرها مساء أمس عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “جماهير الشمس الاستثنائية.. مساء الغد يخوض العالمي مباراة مهمة في مسيرة الفريق بالدوري.. ولأجل وفائكم تهديكم الإدارة 10 آلاف تذكرة.. كونوا على الموعد كما هي عادتكم.. وموعدنا دائماً نصر وتفاؤل وتوفيق بأمر الله تعالى”.
ويستضيف النصر نظيره التعاون مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض، لصالح الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
جماهير الشمس الاستثنائية .. مساء الغد يخوض العالمي مباراة مهمة في مسيرة الفريق بالدوري .. ولأجل وفائكم تهديكم الإدارة ١٠آلاف تذكرة .. كونوا على الموعد كما هي عادتكم .. وموعدنا دائماً نصر وتفائل وتوفيق بأمر الله تعالى 💛💙#حاضرين_ياعالمي#معاك_يالاصفر #النصر_التعاون
— د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) December 12, 2019