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أخبار محلية > مصادر: استجواب رجال أعمال ووافدين بسبب عمليات غسل أموال واحتيال مالي
13/12/2019   12:15 م

مصادر: استجواب رجال أعمال ووافدين بسبب عمليات غسل أموال واحتيال مالي

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ذكرت مصادر أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً مع عدد من المشتبه بهم، قاموا بإيداع مبالغ مالية قدرت بملايين الريالات في حساباتهم الشخصية وأخرى لمؤسسات وهمية من داخل وخارج المملكة من مصادر مجهولة، وذلك بعد تلقي بلاغات من بنوك محلية.

وأوضحت المصادر أن تحقيقات النيابة أثبتت أن أحد المتهمين قام بتحويل مبلغ 2.5 مليون ريال من مطار جدة إلى إحدى الدول العربية بزعم شراء عقارات، إضافة إلى قضايا فساد وظيفي لرجال أعمال خارج المملكة ورصد جرائم نصب واحتيال مالي وتوقيف وافدين يعملون تحت كفالة مشتبه بهم.

وأضافت أن دائرة الاقتصاد بالنيابة العامة استدعت طياراً فُصل من عمله بعد أن طلب منه “معقب” مبلغ 150 ألف ريال مقابل إعادته لوظيفته، فيما أوقفت محكمة التنفيذ في جدة أمر تنفيذ بخصوص شيك بلا رصيد قيمته 5 ملايين ريال لمعقب، بعدما ثبت لديها أن الشيك محل المطالبة ناتج عن عملية غسل أموال.

ولفتت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين وعدداً من الشهود إلى محكمة جدة الجزائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

مصادر: استجواب رجال أعمال ووافدين بسبب عمليات غسل أموال واحتيال مالي

أخبار محلية
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