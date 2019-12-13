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13/12/2019   12:14 م

وظائف معيد في مختلف التخصصات شاغرة للجنسين بجامعة القصيم

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أعلنت جامعة القصيم حاجتها لشغل وظائف معيد لحملة الماجستير من الجنسين في التخصصات المتنوعة، للعمل بكليات وفروع الجامعة المختلفة، داعية الراغبين للتقديم إلكترونيا خلال الفترة الأحد 18/4 – الأحد 3/5/1441.

وفيما لفت إعلان الجامعة إلى أن التقديم على هذه الوظائف متاح لمن تنطبق عليه الشروط والمؤهلات المطلوبة من المواطنين، دعت المتقدمين إلى إرفاق: صورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهل العلمي والسجل الأكاديمي، وصورة من معادلة وزارة التعليم لخريجي الجامعات الخارجية.

كما نوهت الجامعة إلى أنه لن ينظر لأي طلب لا تنطبق عليه الشروط المذكورة أو لم يرفق الوثائق المطلوبة، داعية المتقدمين لمتابعة موقع الجامعة وحسابها على “تويتر” لمعرفة موعد الاختبارات والمقابلة، وإحضار الأصل من جميع الوثائق بما في ذلك أصل الهوية الوطنية عند المقابلة. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم لمن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات المطلوبة سيكون مفتوحا خلال المدة المذكورة عبر الرابط التالي: https://t.co/ayTTIicy3g?amp=1.

وظائف معيد في مختلف التخصصات شاغرة للجنسين بجامعة القصيم

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