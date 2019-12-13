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أخبار محلية > الأميرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا في ولاية فلوريدا الأمريكية
13/12/2019   12:11 م

الأميرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا في ولاية فلوريدا الأمريكية

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زارت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان اليوم (الجمعة)، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت زيارة الأميرة ريما للقاعدة الأمريكية، لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق بهذا الحـادث.

والتقت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا خلال الزيارة بقيادة القاعدة الأمريكية، مجددةً إدانتها لهذا الهجوم المروع، كما تعهدت بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه. وفق “أخبار 24”.

الأميرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا في ولاية فلوريدا الأمريكية

أخبار محلية
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