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اخبار رياضية > بالفيديو.. تيسير الجاسم يوضح الفروق بين الدوريين السعودي والكويتي.. ورأيه في رينارد
13/12/2019   12:10 م

بالفيديو.. تيسير الجاسم يوضح الفروق بين الدوريين السعودي والكويتي.. ورأيه في رينارد

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أوضح المحترف السعودي بصفوف نادي النصر الكويتي تيسير الجاسم الفروق بين الدوريين السعودي والكويتي، مؤكداً أنها كبيرة على مستوى المنافسة والأجواء الجماهيرية.

وقال الجاسم إن الدوري السعودي منذ عام 2015 ارتفع مستواه وأصبح قوياً جداً؛ بسبب كثرة المنافسين، لافتاً إلى أن الجميع في الكويت يتابع الدوري السعودي.

وأضاف في لقاء مع برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، أن الدوري الكويتي يحتاج إلى اهتمام أكبر خاصةً على مستوى الأجواء الجماهيرية، لكن أجواء الدوري السعودي مختلفة وتشجع على الأداء. حسب “أخبار 24”.

وعن الأخضر، يرى الجاسم أن المنتخب الوطني كان أثقل فريق في بطولة الخليج ولكن لم يحالفه الحظ في النهائي، مشيراً إلى أن هيرفي رينارد يحتاج لوقت حتى ينجح.

بالفيديو.. تيسير الجاسم يوضح الفروق بين الدوريين السعودي والكويتي.. ورأيه في رينارد

اخبار رياضية
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