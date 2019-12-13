“موسم الرياض” يوضح سبب إلغاء فعاليات الألعاب النارية ببرجي المملكة والفيصلية

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أعلن موسم الرياض أمس (الخميس) عن إلغاء فعاليات الألعاب النارية في برجي المملكة والفيصلية.
وأوضح موسم الرياض في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أنه جرى إلغاء الفعاليات اضطراراً بسبب سرعة الرياح، مقدماً اعتذاره للزائرين.
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