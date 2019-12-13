روى المسعف عبد المجيد الشمري تفاصيل وملابسات الصورة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، وهو يمسك المحلول لمسن في وسط شارع عام بالمنطقة الشرقية.
وقال الشمري إنه شاهد المسن ملقى على الأرض في الخبر، وهو في الطريق بعد خروجه من العمل، ليتوقف إلى جانب الطريق ويقوم بعمل الإسعافات الأولية له مستخدماً حقيبة الإسعافات الخاصة به.
وأضاف بحسب “سبق” أن المريض دخل في حالة إغماء بسبب هبوط حاد في السكر، وعلى الفور قام بإسعافه وتركيب محلول له ليعود له الوعي تدريجياً.
وأشار إلى أنه اتصل بهيئة الهلال الأحمر الذين حضروا للموقع في وقت وجيز للتعامل مع المريض.