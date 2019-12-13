نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. طفل يكمل 7 أشهر في غيبوبة بعد قرار متعجل بإجراء عملية في رأسه
13/12/2019   12:05 م

بالفيديو.. طفل يكمل 7 أشهر في غيبوبة بعد قرار متعجل بإجراء عملية في رأسه

+ = -
820

استضاف برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية” مواطناً يشتكي من تعرض ابنه (14 عاماً) لخطأ في التشخيص بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى بالأحساء.

وقال فيصل المحسن إن ابنه كان يُعاني من صداع وآلام في الرأس، وشخّص أطباء المستشفى مرتين حالته بأنه مصاب بنزلة معوية، وهو ما تبين أنه تشخيص خاطئ.

وأوضح أنه في إحدى المرات توجه بابنه إلى مستشفى خاصّ، ونصحه طبيب أن يعرضه على متخصص في العيون؛ لأن الطفل صار يعاني من زغللة وضعف في الإبصار، وأكد طبيب العيون أن لدى الطفل انتفاخاً في عصب العين.

وأضاف أن طبيب العيون نصحه بأخذه إلى المستشفى وإجراء أشعة للرأس، فأجريت للطفل أشعة مقطعية أوضحت أن لديه ورماً في الرأس يضغط على أعصاب العين.

وتابع بأن الأطباء لم يجروا للطفل أشعة مقطعية لاستكشاف الدماغ وطبيعة الورم، وقرروا إجراء عملية له خلال اليوم التالي مباشرة، ولم يشرحوا له بشكل كافٍ مضاعفات العملية وتفاصيلها. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المحسن أن ابنه لم يفق بعد العملية ودخل في غيبوبة بسبب نزيف تعرض له أثناء العملية التي كان من المفترض أن تكون عبارة عن أخذ “خزعة” من الورم.

وقال إن الأطباء لم يتمكنوا كذلك من تحديد نوع الورم الذي أصيب به ابنه، رغم أخذهم خزعة منه، واضطر بعد عدة أسابيع إلى نقله إلى مستشفى تخصصي ولا يزال في الغيبوبة منذ سبعة أشهر، وحاله الصحية تزداد سوءاً.

بالفيديو.. طفل يكمل 7 أشهر في غيبوبة بعد قرار متعجل بإجراء عملية في رأسه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885078231.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.