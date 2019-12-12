مواطن يسأل عن سبب نقص 30 ريالاً في دعم حساب المواطن.. والبرنامج يجيب

قال حساب المواطن إن الدعم المقدم من البرنامج المخصص للبنزين قابل للتغير نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين كل 3 شهور، وذلك رداً على مواطن اشتكى من نقص الدعم المقدم له بقيمة 30 ريالاً.
وأضاف البرنامج في رده على المواطن الذي شكا من تغير الدعم خلال الشهرين الماضيين بالنقص، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وكانت شركة أرامكو أعلنت في أكتوبر الماضي نتائج المراجعة الدورية لأسعار البنزين للربع الرابع وفقاً للأسواق العالمية، والتي أسفرت عن انخفاض أسعار بنزين 95 و91، لينعكس هذا الانخفاض على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن بالنقص.وفق “أخبار 24”.