“موانئ”: تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة مع موانئ دبي العالمية ومحطة بوابة البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية مع موانئ دبي العالمية ومحطة بوابة البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي.
جاء ذلك بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي مع شركتي موانئ دبي العالمية، ومحطة بوابة البحر الأحمر.
كما سيتم خلال شهر ديسمبر الجاري، توقيع عقود إسناد وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT، في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ لتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية.وفق “أخبار 24”.
وستسهم عقود الإسناد في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة وتعزيزه من خلال الاستثمارات لتلك العقود، فضلاً عن تبنّي أفضل ممارسات التشغيل وخلق فرص عمل مباشرة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وفرص العمل غير المباشرة في قطاع سلاسل الإمداد والقطاعات ذات العلاقة.