قالت وزارة الإسكان إنها أتاحت عبر تطبيق “سكني” أكثر من 125 ألف وحدة سكنية في 70 مشروعاً إسكانياً حول المملكة.
وأوضحت أن بإمكان مستخدمي التطبيق استعراض الخيارات التمويلية والسكنية وتفاصيل المشروعات والأسعار.
وأضافت أن التطبيق يتيح كذلك الحجز الفوري للوحدات السكنية، ويمكن كذلك للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني استعراض حالة الاستحقاق بصورة فورية.
ويمكّن التطبيق مستخدميه أيضاً من اختيار الأراضي المجانية والتوقيع الإلكتروني على عقودها، وكذلك الحصول على العروض التمويلية على المشاريع.
وفق “أخبار 24”.