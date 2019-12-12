بالصور.. مجلس صلح في مركز الرفيعة

تم بفضل الله وإحسانه ثم بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح في مركز الرفيعة بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ حريز بن عرمان بن هبطاء المهري والشيخ حسن النسي واعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الخصمين لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله عزوجل على اتمام هذا المجلس في ظل توجيهات مولانا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين رعاهما الله منوهين في هذا المجال بجهود الشيخ حريز بن عرمان احد شيوخ قبايل المهرة المعروفين كما نوهوا بجهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية وصحيفة الخرج الاكترونية بقيادة الإعلامي المتميز سعود الضحوك وفقه الله .