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أخبار محلية > وزير العمل يُصدر قراراً بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية
12/12/2019   5:52 م

وزير العمل يُصدر قراراً بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية

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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قراراً بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ويهدف القرار إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيزًا لإيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة في القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة ولرفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويتضمن القرار مستويين رئيسيين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية هما (المحترف والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلاً إرشادياً لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحد الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين.

ونشرت الوزارة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي، ليكون مساعداً لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية.

صورة

وفق “أخبار 24”.

وزير العمل يُصدر قراراً بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية

أخبار محلية
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