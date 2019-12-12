وفاة 3 نزلاء وإصابة 21 نتيجة حريق اندلع بسجن الملز فجر اليوم

توفي 3 نزلاء بسجن الملز وأصيب 21 آخرون نتيجة حريق اشتعل فجر اليوم الخميس في الجناح رقم (7).
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون اللواء الدكتور أيوب بن نحيت إنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث تم على الفور مباشرة موقع الحادِث وإخلاء النزلاء، وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أن المختصين وبمساندة من الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح. وفق “أخبار 24”.
وأكد المتحدث الرسمي أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.