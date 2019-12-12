أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء 15 منشأة غذائية، و5 مستودعات للمستحضرات البيطرية تزاول النشاط دون ترخيص في المنطقة الشرقية مؤخراً.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها ضبطوا خلال جولاتهم التفتيشية أكثر من 200 طن من المنتجات الغذائية المخالفة في مصانع الأغذية والمستودعات ومراكز التوزيع، بسبب التصنيع في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية والفنية، وتخزين منتجات غذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية أو تالفة، إضافة إلى إعادة تعبئة بعض أصناف المنتجات الغذائية، وعدم ذكر اسم المصنع على بطاقة المنتجات الغذائية.
كما تم ضبط 98 ألف مستحضر بيطري غير مسجل، ومُخزّن في ظروف غير مطابقة لاشتراطات التوزيع والتخزين الجيد، واستدعت الهيئة أصحاب المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفق “أخبار 24”.