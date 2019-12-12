‏”ساما” توقف 4 شركات عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إيقاف 4 شركات (مهن حرة)، عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، ابتداءً من تاريخ 14 / 4 / 1441هـ الموافق 11 / 12 / 2019م، وهم شركات، الوفاء، و نجم التظافر ،ووثيقتي، و مزون النماء.
وأوضحت المؤسسة أن قرارها جاء نتيجة لعدم التزام تلك الشركات بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية .
وأكدت أن هذا القرار يأتى في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع. حسب “أخبار 24″.
ودعت جميع عملاء الشركات ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركات في ذلك، وفي حال عدم التجاوب ، يتم التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، عبر موقع ”ساما تهتم” .