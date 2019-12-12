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أخبار محلية > ‏”ساما” توقف 4 شركات عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين
12/12/2019   5:48 م

‏”ساما” توقف 4 شركات عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين

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قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إيقاف ‏‎4‎‏ ‏شركات (مهن حرة)، عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، ‏ابتداءً من تاريخ 14 / 4 / 1441هـ الموافق 11 / 12 / ‏‏2019م، وهم شركات، الوفاء، و نجم التظافر ،ووثيقتي، و ‏مزون النماء‎.

وأوضحت المؤسسة أن قرارها جاء نتيجة لعدم التزام تلك ‏الشركات بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين ‏التعاوني ولائحته التنفيذية ‏‎.‎

وأكدت أن هذا القرار يأتى في إطار حرص مؤسسة النقد ‏العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من ‏التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع ‏الممارسات غير النظامية في القطاع.‏ حسب “أخبار 24″.

ودعت جميع عملاء الشركات ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة ‏إلى مراجعة الشركات في ذلك، وفي حال عدم التجاوب ، يتم ‏التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، عبر موقع ‏‏”ساما تهتم” .‏

‏”ساما” توقف 4 شركات عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين

أخبار محلية
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