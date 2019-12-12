“صحة نجران”: ارتفاع مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين بنسبة 850 % خلال أسبوع

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة نجران، أن عدد مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين بالمنطقة ارتفع خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري بنسبة 850% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وتهدف مبادرة عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين التي أطلقتها وزارة الصحة، لتقديم خدمات وقائية وعلاجية لأكبر شريحة من الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والقطاعات الأخرى.
كما تهدف المبادرة لتأهيل الأطباء والكوادر الصحية على برنامج الإقلاع عن التدخين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين وآلية التعامل مع البلاغات الواردة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منطقة نجران يوجد بها نحو 20 عيادة للإقلاع عن التدخين، موزعة على مراكز صحية ومستشفيات بعددٍ من مدن ومحافظات المنطقة.