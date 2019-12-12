نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “صحة نجران”: ارتفاع مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين بنسبة 850 % خلال أسبوع
12/12/2019   5:48 م

“صحة نجران”: ارتفاع مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين بنسبة 850 % خلال أسبوع

+ = -
859

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة نجران، أن عدد مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين بالمنطقة ارتفع خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري بنسبة 850% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وتهدف مبادرة عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين التي أطلقتها وزارة الصحة، لتقديم خدمات وقائية وعلاجية لأكبر شريحة من الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والقطاعات الأخرى.

كما تهدف المبادرة لتأهيل الأطباء والكوادر الصحية على برنامج الإقلاع عن التدخين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين وآلية التعامل مع البلاغات الواردة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن منطقة نجران يوجد بها نحو 20 عيادة للإقلاع عن التدخين، موزعة على مراكز صحية ومستشفيات بعددٍ من مدن ومحافظات المنطقة.

“صحة نجران”: ارتفاع مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين بنسبة 850 % خلال أسبوع

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885078180.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.