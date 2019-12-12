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أخبار محلية > يضمن حقوق الطرفين ويُغني عن زيارة المحكمة.. تعرف على طريقة إتمام عقد الزواج الإلكتروني
12/12/2019   5:47 م

يضمن حقوق الطرفين ويُغني عن زيارة المحكمة.. تعرف على طريقة إتمام عقد الزواج الإلكتروني

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أكدت وزارة العدل، في رسالة توعوية أهمية عقد القران ‏باستخدام نظام العقد الإلكتروني، معددة مزاياه من ضمان حقوق ‏الطرفين، والاستغناء عن زيارة المحكمة، وسهولة الحصول عليه ‏في أي وقت.‏

ونشرت العدل مقطع فيديو، ‏يوضح خطوات الاستفادة من نظام عقد الزواج الإلكتروني.‏

ويبدأ مقدم الطلب في المرحلة الأولى بالدخول على نظام العقد ‏الإلكتروني ، من خلال الموقع المخصص من قبل الوزارة ‏لتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون وتحديد موعد عقد القران.‏

وبعد إرسال بيانات مقدم الطلب ، بما فيها اسم المأذون، وموعد ‏عقد القران، تصل رسالة لمقدم الطلب، ثم رسالة أخرى للمأذون.‏ وفق “أخبار 24”.

وفي المرحلة الثانية يدخل المأذون رقم هوية وتاريخ ميلاد، ‏طرفي الزواج ، من خلال الجهاز اللوحى على نظام العقد ‏الإلكترونى، وينتظر حتى تصله رسالة تحقق من صحة البيانات، ‏بعدها يقوم بإجراء العقد.‏

وبعد الانتهاء من إجراء العقد وفي المرحلة الثالثة يقوم كل من ‏الزوج والزوجة بالتوقيع عن طريق البصمة الإلكترونية، ويوقع ‏الشاهدان عن طريق الجهاز اللوحى.‏

 

يضمن حقوق الطرفين ويُغني عن زيارة المحكمة.. تعرف على طريقة إتمام عقد الزواج الإلكتروني

أخبار محلية
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