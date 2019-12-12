يضمن حقوق الطرفين ويُغني عن زيارة المحكمة.. تعرف على طريقة إتمام عقد الزواج الإلكتروني

أكدت وزارة العدل، في رسالة توعوية أهمية عقد القران باستخدام نظام العقد الإلكتروني، معددة مزاياه من ضمان حقوق الطرفين، والاستغناء عن زيارة المحكمة، وسهولة الحصول عليه في أي وقت.
ونشرت العدل مقطع فيديو، يوضح خطوات الاستفادة من نظام عقد الزواج الإلكتروني.
ويبدأ مقدم الطلب في المرحلة الأولى بالدخول على نظام العقد الإلكتروني ، من خلال الموقع المخصص من قبل الوزارة لتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون وتحديد موعد عقد القران.
وبعد إرسال بيانات مقدم الطلب ، بما فيها اسم المأذون، وموعد عقد القران، تصل رسالة لمقدم الطلب، ثم رسالة أخرى للمأذون. وفق “أخبار 24”.
وفي المرحلة الثانية يدخل المأذون رقم هوية وتاريخ ميلاد، طرفي الزواج ، من خلال الجهاز اللوحى على نظام العقد الإلكترونى، وينتظر حتى تصله رسالة تحقق من صحة البيانات، بعدها يقوم بإجراء العقد.
وبعد الانتهاء من إجراء العقد وفي المرحلة الثالثة يقوم كل من الزوج والزوجة بالتوقيع عن طريق البصمة الإلكترونية، ويوقع الشاهدان عن طريق الجهاز اللوحى.
#فيديو_العدل | العقد الإلكتروني للزواج:
– يغني عن استخدام الورق
– يضمن حقوق طرفي العقد
– يغني عن زيارة المحكمة
– الوصول للعقد بأي وقت pic.twitter.com/Z1Azu2tucP
— وزارة العدل (@MojKsa) December 12, 2019