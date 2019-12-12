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أخبار محلية > لتقديم 27 خدمة إلكترونية.. “الخدمة المدنية” تنهي الربط الإلكتروني مع 90 جهة حكومية
12/12/2019   5:45 م

لتقديم 27 خدمة إلكترونية.. “الخدمة المدنية” تنهي الربط الإلكتروني مع 90 جهة حكومية

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أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية إلكترونياً عبر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” مع 90 جهة حكومية، تضم أكثر من 86% من موظفي القطاع العام.

وبموجب هذا الربط الإلكتروني توفر وكالة التحول الرقمي بوزارة الخدمة المدنية أكثر من 27 خدمة إلكترونية عبر موقع الوزارة، لخدمة الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام.

ومن الخدمات التي تقدم عبر بوابة الوزارة: خدمة “التزام” لتوفير بيانات الموارد البشرية بما تشمل بيانات الموظفين، والوظائف، والرواتب، والمؤهلات، والإجازات، وتقييم الأداء، كذلك المنصة الرقمية “بياناتي الوظيفية”، التي تمكن الموظفين المدنيين ومختصي الموارد البشرية من تصحيح البيانات واستعراضها. حسب “أخبار 24”.

كما يوفر موقع الوزارة عبر هذا الربط خدمات أخرى منها: خدمة الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة.

لتقديم 27 خدمة إلكترونية.. “الخدمة المدنية” تنهي الربط الإلكتروني مع 90 جهة حكومية

أخبار محلية
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