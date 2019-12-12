يحتضن كل منهما الآخر.. وفاة طفلين في حريق داخل شقة بالرياض

توفي طفلان من الجنسية المصرية نتيجة حريق اشتعل أثناء نومهما في غرفتهما في شقة بأحد أحياء العاصمة الرياض يوم أمس الأول الثلاثاء.
وقال والد الطفلين ويدعى خالد سماحة إنه خرج من الشقة لجلب بعض الحاجيات للمنزل وترك طفليه (هناء 11 سنة) و(سليم 9 سنوات) نائمين، وبعد مضي 10 دقائق تلقى اتصالا هاتفيا من أحد جيرانه يبلغه بتصاعد أدخنة من داخل شقته.
وأبان أنه طلب من الجار كسر باب الشقة وإخراج طفليه، موضحاً أن الجار حاول اقتحام الشقة إلا أن اندفاع الأدخنة الكثيفة تسبب له في اختناق ليسقط مغشيا عليه، حيث تم نقله للمستشفى حيث لا يزال منوماً بالعناية المركزة.
وأضاف أن طفليه لم يتمكنا من النجاة بنفسيهما من النيران ليفارقا الحياة وكل منهما يحتضن الآخر.
وذكرت مصادر أن النيران اشتعلت في غرفة الطفلين بسبب تماس كهربائي في شاحن جوال موصول بمشترك كان بالغرفة. وفق “أخبار 24”.
وجرى نقل جثماني الطفلين أمس الأربعاء إلى مصر عقب إكمال الإجراءات النظامية، حيث تمت الصلاة عليهما اليوم الخميس في مسجد مصطفى محمود بالقاهرة.