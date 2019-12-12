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أخبار محلية > مقطع صوتي لـ”حميدان التركي” يطمئن فيه عن صحته بعد إجراء عملية ويشكر القنصل على زيارته
12/12/2019   5:44 م

مقطع صوتي لـ”حميدان التركي” يطمئن فيه عن صحته بعد إجراء عملية ويشكر القنصل على زيارته

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وجه تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في سجون ‏أمريكا حميدان التركي، شكره للقنصلية السعودية في نيويورك ، ‏على مساعدة شقيقتيه نورة وأروى في زيارة والدهما، والاطمئنان ‏على صحته.‏

ونشر مقطعاً صوتىاً من مكالمة هاتفية لوالده المعتقل يطمئنهم فيها ‏على صحته عقب إجراء العملية، شاكرًا كلا من القنصل حاتم ‏الغامدي والأستاذ يزيد الضلعان الذين زاراه بعد عملية ‏جراحية أجريت له، ومثنيًا على جهود القنصلية في التواصل معه.‏

وشكر تركي سفارة المملكة على تسهيل زيارة شقيقتيه واهتمامهم ورعايتهم لهما أثناء فترة الزيارة، مضيفا: “هذا ما عودتنا عليه السفارة من اهتمام فائق لأبنائها في الخارج”. وفق “أخبار 24”.

مقطع صوتي لـ”حميدان التركي” يطمئن فيه عن صحته بعد إجراء عملية ويشكر القنصل على زيارته

أخبار محلية
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