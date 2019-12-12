احتفلت وزارة الحرس الوطني بتخريج 593 خريجاً من منسوبي مديرية السجون في دورات تدريب الفرد الأساسي بمركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي بجدة.
وخاطب حفل التخريج الذي أقيم أمس الأربعاء، مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي العنزي، مشيداً بجهود مركز تدريب الحرس الوطني والبرامج التدريبية المتطورة التي يقدمها للمتدربين متمنيا للخريجين التوفيق والسداد في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.
واستعرض عدد من الخريجين بعض الفرضيات والمهارات العسكرية وعروض الدفاع عن النفس، ومن ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة، قبل أيقوم مساعد الوكيل بتوزيع الشهادات والجوائز عليهم.
يذكر أن هذه تعد الدفعة الثانية من منسوبي السجون الذين يتم تخريجهم من مركز الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وذلك في إطار التعاون بين “الحرس الوطني” مديرية السجون.
وفق “أخبار 24”.