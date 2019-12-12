أسفرت الحملة التي قادتها شرطة العاصمة المقدسة على أطراف العاصمة وشملت قرى مركز الزيمة، عن القبض على 65 من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية.
وتم اقتياد المتهمين إلى مقر الضبط الإداري بالنسيم؛ تمهيدًا لتسليمهم لمركز الإيواء بالشميسي.
وكانت قوة من الضبط الإداري بشرطة العاصمة، نفذت بعد منتصف ليلة أمس، حملة أمنية استمرت حتى ساعات الفجر الأولى صباح اليوم الخميس، على أطراف مكة بما فيها سفوح الجبال والمزارع.
وشارك في الحملة عدد من دوريات إدارة المجاهدين، بمعاونة المواطنين، الذين أرشدوا على مواقع سكن المخالفين.
وفق “أخبار 24”.