أسفرت الحملة التي قادتها شرطة العاصمة المقدسة على أطراف ‏العاصمة وشملت قرى مركز الزيمة، عن القبض على 65 من ‏مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية.‏

وتم اقتياد المتهمين إلى مقر الضبط الإداري بالنسيم؛ تمهيدًا ‏لتسليمهم لمركز الإيواء بالشميسي‎.‎

‏ وكانت قوة من الضبط الإداري بشرطة العاصمة، نفذت بعد ‏منتصف ليلة أمس، حملة أمنية استمرت حتى ساعات الفجر ‏الأولى صباح اليوم الخميس‎، على أطراف مكة بما فيها سفوح الجبال والمزارع.

وشارك في الحملة عدد من دوريات إدارة المجاهدين، بمعاونة ‏المواطنين، الذين أرشدوا على مواقع سكن المخالفين.‏

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وفق “أخبار 24”.