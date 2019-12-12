قطار الحرمين: استئناف الرحلات إلى مكة الأسبوع المقبل .. و24 رحلة يوميا في 2020

يعود قطار الحرمين لمواصلة تسيير رحلاته إلى محطه مكة المكرمة الأسبوع المقبل، وذلك عقب استئناف القطار رحلاته أمس الأربعاء من محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، بعد توقف لأكثر من شهرين.
وذكرت إدارة قطار الحرمين أن خطتها تستهدف زيادة عدد رحلات القطار اليومية تدريجياً لتصل إلى 24 رحلة في اليوم بحلول الربع الأول من 2020.
وكانت إدارة القطار أعلنت أمس جدول الرحلات لشهر ديسمبر الحالي بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة، وذلك بمعدل 5 رحلات يومياً خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد.وفق “أخبار 24”.