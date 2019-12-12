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اخبار رياضية > شاهد.. فرحة ممرضات فلبينيات بعد مبادرة شاب بمنحهن تذاكر حفل “ليلة الفلبين” بالرياض
12/12/2019   1:06 م

شاهد.. فرحة ممرضات فلبينيات بعد مبادرة شاب بمنحهن تذاكر حفل “ليلة الفلبين” بالرياض

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بادر شاب سعودي بتوزيع تذاكر لعدد من أفراد الجالية الفلبينية لحضور حفلات “ليلة الفلبين” التي ستقام غداً الجمعة في “الرياض بوليفارد” ضمن “موسم الرياض”.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام الشاب محمد الحسون بتوزيع تذاكر الحفل على عدد من الممرضات الفلبينيات في مدينة الأمير سلطان للخدمات الاجتماعية بالرياض، حيث عبرت الممرضات عن مدى سعادتهن بهذه المبادرة، وعن شكرهن وتقديرهن لما قام به الشاب.

يذكر أن “ليلة الفلبين” والتي ستقام على مسرح الفنان محمد عبده في “البوليفارد” ستضم 4 من أشهر الفنانين الفلبينيين. وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. فرحة ممرضات فلبينيات بعد مبادرة شاب بمنحهن تذاكر حفل “ليلة الفلبين” بالرياض

اخبار رياضية
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