المرور: الرصد الآلي لمخالفتي “الحزام” و”الجوال” بشوارع الطائف يبدأ اليوم الخميس

يبدأ اليوم الخميس تشغيل نظام الرصد الآلي لمخالفتي ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة في شوارع محافظة الطائف، وذلك بعد أن اكتمل تركيب كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية في المحافظة.
وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت اكتمال تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية بمحافظة الطائف، وأن اليوم الخميس سيبدأ تشغيل هذه الكاميرات لرصد مخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة.
ومن المعروف أن ملاك المركبات أو المفوضين بقيادة المركبات يجري إشعارهم، عبر الرسائل النصية بالمخالفات التي تسجل بحقهم. وفق “أخبار 24”.