النصر يطالب روي بـ«السوبر»

طالبت إدارة نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بضرورة تسلمها الأحد المقبل برنامج الفريق في كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر بين النصر والتعاون، والمزمع إجراؤه في الرابع من يناير المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة.
ووفق مصادر خاصة بـ “الرياضية”، تلقت إدارة النادي العاصمي إشعاراً بإجراء مؤتمر صحافي لمدربي الفريقين عند الـ08:00 من مساء يوم الجمعة، أي قبل المواجهة بـ 24 ساعة، وهو الوقت الذي كان مقرراً لمغادرة الفريق إلى جدة، على أن يجري الفريق تدريبه الأخير عصراً على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في النادي.
وأضافت المصادر نفسها، أن الإدارة وضعت كافة الحلول للمدرب من أجل اختيار الطريقة المناسبة سواء بإجراء التدريب الأخير في الرياض أو جدة، إضافة إلى تأمين طائرة خاصة للبعثة.