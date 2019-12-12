الاتحاد يفتح ملف المتأخرات لتسوية 17 مليون يورو

شرعت إداة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي؛ في التواصل مع أصحاب المستحقات المالية المتأخرة، أبرزهم الإيفواري جونيور سانوجو، الأرجنتيني إميليانو فيشيو، التشيلي لويس خيمينيز، ومواطنه المدرب لويس سييرا، ونظيره الكرواتي سلافن بيليتش، بجانب نادي غلطة سراي التركي، والتي تبلغ نحو 17 مليون يورو، من أجل بحث سبل تسويتها أو سدادها مرة واحدة أو جدولتها على فترات.كما تتواصل إدارة الاحتراف مع الإدارة القانونية في الاتحاد، مع اللاعبين والأندية الذين يطالبون النادي بمستحقات مالية، من أجل التوصل إلى اتفاق معه حتى يتم الإنتهاء من الإجراءات المالية بشكل ودي.
وكان سانوجو قد تقدم بشكوى لـ”فيفا” بسبب تأخر أسبوع واحد فقط من راتبه وقام بفسخ عقده وغادر جدة دون إذن، مطالبا بجميع مستحقاته المتبقية فى عقده البالغة نحو 9.5 مليون يورو، أما بيليتش فيطالب بمبلغ خمسة ملايين يورو، سييرا مليون يورو، ونادي غلطة سراي مليون ونصف المليون يورو. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن إدارة الاتحاد ستبدأ في إيداع رواتب العاملين في النادي للذين بلغت متأخراتهم أربعة أشهر، حيث تتمكن من سداد راتب أو راتبين على أقل تقدير قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم سداد متأخراتهم كافة قبل بداية العام الجديد.
فنيا، يواصل الفريق الأصفر تحضيراته لمواجهة الفيصلي بعد غد في الجولة الـ 11 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت التمارين على الجوانب الفنية واختتمت بمناورة كروية ركز فيها المدرب الهولندي تين كات؛ على التطبيق الصحيح للجمل التكتيكية.
ومنح تين كات؛ الدوليين الذين شاركوا مع الأخضر في “خليجي 24” راحة ليوم ثالث بعد أن منحهم يومين قبله.