النصر يستبعد المنامة ويشخص إصابة العبيد

كشفت مصادر «الرياض» عدم صحة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من أن إدارة النصر اختارت البحرين للعب مواجهة الفريق في دوري أبطال آسيا أمام فريق سباهان الإيراني كأرض محايدة، وأكد المصدر ذاته على أنه لم يتحدد حتى الآن اختيار الملعب وأن هناك وقتا طويلا لنقاش هذا الملف في قادم الأيام سواء لإدارة النادي أو الجهازين الفني والإداري.
من جهتها أقامت إدارة كرة القدم في النصر البارحة بعد نهاية التدريب احتفالاً للاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد الجميعة وذلك بمناسبة عقد قرانه وحضر هذه الاحتفالية زملاء اللاعب والأجهزة الفنية والإدارية.
وعلى صعيد آخر أجرى لاعب نادي النصر عبدالرحمن العبيد أشعة في موضع إصابته في عضلة الساق الخلفية والتي غيبته طويلاً عن المشاركة مع الفريق وينتظر ظهور النتائج اليوم أو غداً لتحديد البرنامجين العلاجي والتأهيلي.
وفي شأن آخر، واصل الفريق النصراوي استعداداته وتحضيراته الفنية تأهباً لمواجهة التعاون غداً (الجمعة) إذ أجرى الفريق البارحة تدريبه الرئيس الخاص في المباراة بعدما التقى المدرب فيتوريا باللاعبين مبدياً ثقته الكبيرة في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على بطولة الدوري في الوقت الذي منح فيتوريا تدريب البارحة عدداً من الأمور التكتيكية التي سيعمد من خلالها لتطبيقها في مباراة التعاون فيما تأكد مشاركة اللاعب المهاجم عبدالفتاح آدم في المباراة بعد شفائه التام من الإصابة.