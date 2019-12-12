كأس العالم للأندية.. السد يتخطى هينيجين وينتظر مونتيري ‏المكسيكي

صعد نادي السد القطري، إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالدوحة، عقب الفوز على نادي هينيجين سبورت بطل الأوقيانوس بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الدور الأول.
وسجل اللاعب الجزائري بغداد بو نجاح الهدف الأول لنادي السد في الدقيقة السادسة والعشرين، وحاول السد تعزيز الهدف الأول إلا أن محاولاته باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
ومع بدايات الشوط الثاني فاجأ “هينيجين” فريق السد بهدف مباغت عبر اللاعب إيمي روبن في الدقيقة الثامنة والأربعين، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليلعبا شوطين إضافيين، بحسب نظام البطولة. وفق “أخبار 24”.
وتمكن السد في الشوط الأول الإضافي، من تسجيل الهدف الثانى في الدقيقة 100 عبر تصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة ، بقدم اللاعب عبدالكريم حسن .
وسجل بيدرو ثالث أهداف السد في الشوط الثاني الإضافى، بعد تمريرة مميزة من اللاعب بغداد بونجاح.
ويواجه السد نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في دور الثمانية يوم السبت 14 ديسمبر