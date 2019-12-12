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اخبار رياضية > كأس العالم للأندية.. السد يتخطى هينيجين وينتظر مونتيري ‏المكسيكي
12/12/2019   1:03 م

كأس العالم للأندية.. السد يتخطى هينيجين وينتظر مونتيري ‏المكسيكي

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صعد نادي السد القطري، إلى ربع نهائي كأس العالم ‏للأندية المقامة بالدوحة، عقب الفوز على نادي هينيجين سبورت ‏بطل الأوقيانوس بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الدور الأول‎.‎

وسجل اللاعب الجزائري بغداد بو نجاح الهدف الأول لنادي السد ‏في الدقيقة السادسة والعشرين، وحاول السد تعزيز الهدف الأول ‏إلا أن محاولاته باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بهدف دون ‏رد.‏

ومع بدايات الشوط الثاني فاجأ “هينيجين” فريق السد بهدف ‏مباغت عبر اللاعب إيمي روبن في الدقيقة الثامنة والأربعين‎، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليلعبا ‏شوطين إضافيين، بحسب نظام البطولة.‏ وفق “أخبار 24”.

وتمكن السد في الشوط الأول الإضافي، من تسجيل الهدف ‏الثانى في الدقيقة 100 عبر تصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة ‏، بقدم اللاعب عبدالكريم حسن .‏
وسجل بيدرو ثالث أهداف السد في الشوط الثاني الإضافى، بعد ‏تمريرة مميزة من اللاعب بغداد بونجاح‎.‎

ويواجه السد نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ‏دور الثمانية يوم السبت 14 ديسمبر

كأس العالم للأندية.. السد يتخطى هينيجين وينتظر مونتيري ‏المكسيكي

اخبار رياضية
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