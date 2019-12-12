نجم الترجي : الهلال صعب.. والتجانس سلاحنا لهزيمته

شدد طه ياسين الخنيسي لاعب فريق الترجي التونسي لكرة القدم على جاهزية فريقه لافتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية، عندما يلاقي الهلال السعودي (بطل آسيا) يوم السبت المقبل.
وتمنى الخنيسى أن يكون هو وزملاؤه في يومهم ويقدموا مردوداً جيداً خلال المواجهة لتحقيق الفوز وحصد بطاقة العبور للدور قبل النهائي لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس).
وتحدث الخنيسي عن الفريق السعودي قائلا “الهلال غني عن التعريف فهو فريق قوي ومميز ،ولديه لاعبون جيدون في جميع المراكز ،وبلا شك المواجهة معه لن تكون سهلة على الإطلاق”.
وأضاف الخنيسي “الترجي على الجانب الآخر لديه لاعبون رائعون ، وأهم ما يميز الفريق هو أن لديه مجموعة متجانسة ،ولحمة رائعة بين الفريق ،وسنحاول الفوز عليهم يوم السبت”. وفق “الرياضية”.
وتابع “نتطلع لأن نكون في الموعد ،ونقدم أفضل مستوي لدينا كي نتأهل لإسعاد جماهيرنا العريضة التي ننتظر وقوفها ومساندتها القوية للاعبين والفريق خلال البطولة الكبيرة”.