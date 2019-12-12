مصادر: الجهات المعنية تدرس إعادة “الدخان القديم” إلى الأسواق

أفادت مصادر بأن الجهات المعنية تدرس إعادة “الدخان القديم” إلى الأسواق في حال ثبوت عدم صلاحية الدخان الجديد، وفقاً لـ”العربية نت”.
وقالت المصادر إن التفكير في تلك الخطوة جاء بعد تداول شكاوى وإثارة جدل في مواقع التواصل الاجتماعي على الدخان الجديد وتغير نكهته.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء كانتا قد أصدرتا أمس الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن ما تمَّ تداوله مؤخرًا بشأن منتجات التبغ واختلاف مكوناتها بعد تطبيق الغلاف الجديد، فيما أوضحت هيئة الغذاء والدواء في وقت سابق بأنَّ تغير النكهة الذي لاحظه المستهلك لا يعود لمواد مغشوشة بعد إجراء الفحوص المخبرية اللازمة. وفق “أخبار 24”.