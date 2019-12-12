شاهد.. القصة الحقيقية للحظات الأخيرة في حياة المبتعثَين “ذيب” و”جاسر” اليامي

بعد 17 شهراً من وفاتهما غرقاً في الولايات المتحدة، أثناء إنقاذ طفلين من الغرق بأحد الأنهار بولاية ماساتشوستس الأمريكية، تحدثت أسرتا الطفلين الأمريكيتان، وأصدقاء وأساتذة المبتعثين عنهما.
ووصفت الأُمّان “آنا” و”جينيفر” اللحظات الأخيرة في حياة المبتعثين، وكيف ضحيا بنفسيهما، لإنقاذ الطفلين، وأنهما لم يتهاونا في إنقاذهما لحظة وقوعهما في النهر، ولم يفكرا بسلامتهما، وإنما خاطرا بحياتيهما لإنقاذ الطفلين دون تردد.
وبالمثل تحدث زملاء ذيب وجاسر اليامي في الجامعة، وكذلك أساتذتهما، عنهما وعن مآثرهما، التي انعكست على ما قاما به من إنقاذ للأطفال، كما أثنى عليهما رئيس كلية الهندسة في جامعة هارتفرد التي كانا يدرسان بها.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للمبتعثين جاسر وذيب اليامي، ومبلغ مليون ريال لورثة كل منهما؛ تقديراً لما قاما به من عمل بطولي. وفق “أخبار 24”.
#الرحلة_الأخيرة | جاسر وذيب اليامي.. طالبين سعوديين مبتعثين استطاعوا أن ينقذوا طفلين أمريكيين من الغرق.
لأول مرة يتم رواية القصة الحقيقية للحظات الأخيرة لحياة الشابين.
تابعونا.. pic.twitter.com/DTRTq8mbOy
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١١ ديسمبر ٢٠١٩
#اللحظة_الأخيرة | والدتا الأطفال الذين تم إنقاذهم، تتحدثان عن ماكانت تفعلانه الطفلتان قبل حادثـة الغرق. pic.twitter.com/AXtyOiAhhD
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١١ ديسمبر ٢٠١٩
#اللحظة_الأخيرة | زملاء وأساتذة ذيب وجاسر اليامي -رحمهما الله- يتحدثون عنهما. pic.twitter.com/BnkOZjn0cK
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١١ ديسمبر ٢٠١٩
#اللحظة_الأخيرة | ذيب وجاسر اليامي لم يتهاونا عن إنقاذ الأطفال لحظة وقوعهم في النهر..
شاهدوا حديث الأم عن الأبطال. pic.twitter.com/q3VH2p0z97
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١١ ديسمبر ٢٠١٩
#اللحظة_الأخيرة | ذيب وجاسر -رحمهما الله- لم يفكرا بسلامتهما، لقد خاطرا بحياتيهما لإنقاذ الطفلين دون تردد. pic.twitter.com/5ENqFoo0Dv
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١١ ديسمبر ٢٠١٩
#اللحظة_الأخيرة | حصريًا على السعودية استمع إلى مكالمة الطوارئ أثناء وقوع حادثـة غرق الأطفال في النهر. pic.twitter.com/t9W8N0i3aF
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١١ ديسمبر ٢٠١٩