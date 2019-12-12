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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يروي كيف تم فصله من العمل بسبب إصابته بالإيدز
12/12/2019   8:18 ص

بالفيديو.. مواطن يروي كيف تم فصله من العمل بسبب إصابته بالإيدز

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كشف أحد المواطنين وزوجته في لقاءٍ لهما ببرنامج “معالي المواطن”، عن تفاصيل إصابة الزوج بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” ومعاناته في العمل بعد معرفة خبر مرضه.

وظهر المواطن المكنّى بـ “أبو ماجد” مغطياً وجهه ومغيّراً صوته بناءً على طلبه، حيث قال إنه اكتشف إصابته بالمرض عقب إجرائه تحاليل طبية بعد فترة من خضوعه للحجامة استمرت 4 أشهر متواصلة.

وأضاف بأنه تم طوي قيده من العمل بعد معرفة مديره خبر إصابته بالإيدز، الأمر الذي كان له بالغ الأثر النفسي عليه وعلى أسرته وزوجته التي فوجئت أيضاً بذلك، ولكنها صمدت بجانب زوجها لدعمه في محنته.

وأعرب “أبو ماجد” عن استيائه من الطبيبة التي قامت بإبلاغ أهله هاتفياً بخبر الإصابة، الأمر الذي خلق مشاكل أسرية مع الأهل ما اضطره إلى نقل محل إقامته لمنطقة أخرى. وفق “أخبار 24”.

كما روت الزوجة معاناتها مع إدارة المستشفى عند ولادة آخر طفلين، ومطالبتهم بتحليل لها لضمان خلوها من الإصابة بالمرض، الأمر الذي أثقل كاهلها في وقت كانت في أمس الحاجة للرعاية الطبية.

بالفيديو.. مواطن يروي كيف تم فصله من العمل بسبب إصابته بالإيدز

أخبار محلية
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