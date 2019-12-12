شهد مزاد النخبة الذي أقيم اليوم الأربعاء ونظمه نادي الإبل، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4 إقبالاً كبيراً من أصحاب الإبل والمشترين، حيث تجاوزت طلبات الشراء في المزاد ملايين الريالات.
ومن مشاهد المزاد ظهر قعود الشامخ ولد غرنوق “أصفر – حق” والذي تجاوز حاجز مليوني ريال في المزاد، ووصل إلى مليونين و100 ألف ريال، إلا أن المالك رفض بيعه.
فيما كسرت فردية هيافة “مجهم – ثنية”، حاجز المليون ووصلت إلى 1.2 مليون ريال، إلا أن مالكها رفض البيع، وبالمثل رفض مالك الفردية العليا “وضحا – ثنية” البيع والتي وصلت قيمتها في المزاد إلى مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.