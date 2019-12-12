4 مؤشرات تقودك إلى تغيير إطارات السيارة.. تعرّف عليها

رصد تقرير حديث عدة مؤشرات يمكن من خلالها ملاحظة تلف إطارات السيارات، وحاجتها إلى التغيير للحفاظ على أداء السيارة وثباتها.
وتضمنت المؤشرات اهتزازات السيارة دون سبب والتشققات في الإطارات.
ويعد ظهور الانتفاخات على سطح الإطار الخارجي مؤشراً على ضعف الإطار وإمكان تعرضه للانفجار بشكل مفاجئ أثناء القيادة.
ويصل ارتفاع سطح الإطار إلى 1.6 ملم للأنواع التقليدية إلا أنه مع مرور الوقت تتآكل الخطوط والنقوش على سطح الإطار، الأمر الذي يقلص ارتفاعه وتصبح غير صالحة للسير. وفق “أخبار 24”.
كما يدل اهتزاز السيارة دون سبب وخلال السير على طريق مستوٍ خالٍ من المطبات، على وجود خلل بإطارات السيارات.
وتعتبر التشققات أو القطوع الواضحة على جوانب اﻹطارات دليلاً على وجود تسرب للهواء وقد يصاحب ذلك انفجار.