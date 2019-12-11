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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يتعادل سلبياً مع البكيرية
11/12/2019   9:23 م

بالصور.. #الشعلة يتعادل سلبياً مع البكيرية

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالخرج نادي الشعلة سلبياً مع نظيره البكيرية ضمن مواجهات دوري الامير محمد بن سلمان للدرجة الأولي .

بالصور.. #الشعلة يتعادل سلبياً مع البكيرية

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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