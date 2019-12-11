تركي بن طلال يُوجّه بتشكيل “مجموعة اهتمام” لمتابعة حالة مصابي التسمم

أصدر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال توجيهاته بتشكيل “مجموعة اهتمام” تتابع مع الجهات ذات العلاقة ومع ذوي المصابين كل ما يخص حالة المصابين بالتسمم الغذائي الذي وقع – الأحد الماضي – في مركز بحر أبو سكينة في محافظة محايل عسير.
كما وجه أمير المنطقة بالكشف عن أسباب التسمم والإعلان عنها حال اكتمال مجريات التقصّي والرصد وظهور نتائج الفحوصات المخبرية وانتهاء مجريات التحقيق.
وأكدت إمارة المنطقة – في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء) – أن الأمير تركي بن طلال يتابع بشكل لحظي مجريات التقصي والرصد حول الحادثة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المصابة بلغت ٢٦٢ حالة، غادر منها صباح اليوم 212 حالة. حسب “أخبار 24”.
وأفادت الإمارة بأن الحالات المنومة في المستشفيات 50 حالة، منها 30 حالة في مستشفى محايل عسير، و6 حالات في مستشفى رجال ألمع، و6 حالات في مستشفى المجاردة، وحالتان في مستشفى عسير، لافتة إلى أن جميع الحالات في حال صحية مستقرة وتتلقى العناية الطبية اللازمة باستمرار.