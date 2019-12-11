ارتدى لاعبو التنس المشاركون في بطولة الدرعية المقامة في ميدان الدرعية من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري، الثوب السعودي في صورة جمعتهم مع رئيس هيئة الرياضة قبل يوم من افتتاح البطولة.
والتقط الجميع صوراً مع كأس البطولة، ضمن صور أخرى للاستعدادات الجارية، حيث يشارك فيها النجوم: السويسري ستان فافرينكا، والروسي دانييل ميدفيدف، والإيطالي فابيو فوجيني، والبلجيكي دافيد جوفين، وغيرهم.
وكان رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد كشف عن الكأس والذي يحمل شكلاً مميزاً، كما أوضحت صور ملعب البطولة الذي تقام عليه المنافسات.
سمو رئيس #هيئة_الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع اللاعبين المشاركين في #كأس_الدرعية_للتنس 🏆🎾@Muath_09 pic.twitter.com/SCESmfMRHR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 11, 2019
وفق “أخبار 24”.