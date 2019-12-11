أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” عن تدشين حافلتين ذاتيتي القيادة، وذلك بالتعاون مع شركتي “لوكا موتورز local motors” و”إيزيمايل Easy Mile”، الرائدتين في تقنية التنقل ذاتي القيادة والتصنيع المتقدم، لتكون بذلك سبّاقة في تبنّي المركبات الذكية في المملكة.
وقال الدكتور توني تشان رئيس “كاوست” خلال حفل تدشين الحافلتين: “إن اعتماد تقنية المركبات ذاتية القيادة يؤكد على متانة قاعدة أبحاثنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك على مرونة مجتمع حرمنا الجامعي، ما يجعل من كاوست الشريك المثالي لإجراء دراسة أوّلية لتجربة المدن الذكية في المملكة”.
وأشارت الجامعة إلى أنه في ظل الشراكة الاستراتيجية بينها وبين الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، فستعمل الأخيرة على تشغيل الحافلة الذكية، وإدارة العمليات من خلال موظفين مواطنين مؤهلين، كما سيتاح لزوار “كاوست” فرصة تجربة مستقبل الابتكارات في عالم التنقل، عبر نزهة ضمن الحرم الجامعي على متن الحافلات ذاتية القيادة الجديدة.
وفق “أخبار 24”.