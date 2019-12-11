مرت على وفاته 30 عاماً.. الدفاع المدني يذكر باستشهاد أحد أفراده في مثل هذا اليوم

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استذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الأربعاء)، أحد منسوبيها الذي استشهد أثناء أداء عمله قبل 30 عاما.
وذكرت أن تاريخ وفاته كان في 14 / 4 / 1411 هـ، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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