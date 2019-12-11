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أخبار محلية > مرت على وفاته 30 عاماً.. الدفاع المدني يذكر باستشهاد أحد أفراده في مثل هذا اليوم
11/12/2019   7:23 م

مرت على وفاته 30 عاماً.. الدفاع المدني يذكر باستشهاد أحد أفراده في مثل هذا اليوم

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استذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الأربعاء)، أحد منسوبيها الذي استشهد أثناء أداء عمله قبل 30 عاما.

وذكرت أن تاريخ وفاته كان في 14 / 4 / 1411 هـ، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

مرت على وفاته 30 عاماً.. الدفاع المدني يذكر باستشهاد أحد أفراده في مثل هذا اليوم

أخبار محلية
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