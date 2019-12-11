ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن السوق المالية السعودية “تداول” بعد إدراج أسهم “أرامكو” فيها، ستصبح تاسع أكبر سوق مالية في العالم، وستبلغ القيمة السوقية 2.2 تريليون دولار أي ما يعادل 8.25 تريليون ريال.
وأوضحت الوكالة، أنه بطرح 1.5% فقط من أسهم “أرامكو” فإن حجم السوق المالية السعودية سيتجاوز حجم البورصة الهندية، وسيقارب حجم البورصتين الألمانية والكندية.
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة “دلما كابيتال” زكريا سفاري قوله: إنه من المرجح أن تبلغ قيمة “أرامكو” 2 تريليون دولار أو أكثر، خلال الأيام الأولى من تداول أسهمها في السوق المالية السعودية.
وفق “أخبار 24”.