الحكم بالقتل لزعيم الخلية الإرهابية مهاجمة منفذ الوديعة والسجن لـ10 من أعضائها

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالقتل على زعيم خلية الـ12 الإرهابية، التي نفذت الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة البري.
وأصدرت المحكمة قرارها اليوم (الأربعاء)، والذي تضمن أحكاماً بالسجن من 6 إلى 27 سنة؛ على 10 من أفراد الخلية، فيما برأت أحد المتهمين.
وتضمنت التهم التي أدين بموجبها المتهمون مهاجمة منفذ الوديعة الحدودي، واستحلال الدماء المعصومة، وتفجير المنشآت، وقَتل رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري، وتكفير حكومة المملكة.
وتعود تفاصيل الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة جنوبي المملكة إلى شهر رمضان عام 1435هـ، عندما قامت مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على المنفذ واقتحامه وقيام اثنين بتفجير نفسيهما في محاولة لاستدراج رجال الأمن إليه. وفق “أخبار 24”.
وأسفرت العملية عن استشهاد 4 من رجال الأمن وإصابة آخرين، ومقتَل خمسة إرهابيين، وإصابة السادس، وهو المطلوب الأمني على القائمة الصادرة في عام 1430هـ، صالح محمد عبدالرحمن السحيباني، وتم القبض عليه وعلاجه.