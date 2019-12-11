تغريدات الملك وموسم الرياض ومطعم الكشري.. أكثر ما تداوله السعوديون على تويتر في 2019

استعرضت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر ” أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام 2019، عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها، وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة في السعودية خلال العام الذي أوشك على نهايته.
أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة:
استحوذت تغريدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على صدارة أكثر خمس تغريدات تفاعلاً في المملكة، والتي تناولت مجزرة نيوزلندا، اليوم الوطني السعودي، عيد الفطر، وحلول شهر رمضان، رأس السنة الهجرية.
⦁ تغريدة خادم الحرمين التي استنكر خلالها الهجمات التي تعرض لها مسجدان في نيوزيلندا..
إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.
نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 15, 2019
⦁ تغريدة الملك سلمان مهنئاً الشعب السعودي بحلول اليوم الـ89 للمملكة..
نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.
إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2019
⦁ هنأ خادم الحرمين الشريفين الشعب السعودي والشعوب الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك 1440، عبر تغريدة حظيت بتفاعل واسع.
نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد.
سائلين الله أن يجعله شهر خير على عموم بلاد المسلمين، والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 5, 2019
⦁ كما حظيت تغريدة الملك المهنئة بحلول عيد الفطر المبارك بانتشار واسع بين مستخدمي منصة “تويتر”.
أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 4, 2019
⦁ تغريدة خادم الحرمين لتهنئة ضيوف الرحمن بالحج وتهنئة المواطنين وعموم المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك 1440هـ.
نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.
وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام.
وكل عام وأنتم بخير.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) August 11, 2019
واحدة من أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها مع تعليقات متفاعلة كانت لمساعدة صاحب مطعم، يدعى “عبود حمود”، حيث كان مطعمه مثقل بالديون بسبب الانخفاض المستمر للعملاء وانخفاض المبيعات بنسبة 90 ٪، وفور مشاركة قصته على تويتر، حققت التغريدة أكثر من 7000 إعادة تغريد في الساعات الـ24 الأولى، وجذبت انتباه أبرز الشخصيات والمؤثرين والعلامات التجارية. وفق “أخبار 24”.
#قطار_الرياض
خسرت والله بسبب قطار الرياض وليس هناك تعويض
وقريباً إلى السجن بسبب الديون التي تجاوزت 1700000 ريال مليون وسبعمائة الف ريال وخسائر تجاوزت اربعة مليون ريال
والله يعوض علينا والحمد لله اولاً وآخراً .
ما همني السجن همني اطفالي الخمسه اللي بيضيعون بعدي@RiyadhTransport pic.twitter.com/66SR56UfuV
— ابو حمود (@i_video1) November 4, 2019
أكثر المشاهير استقطاباً للتغريدات في السعودية:
⦁ الممثل فايز المالكي
⦁ المطرب محمد عبده
⦁ المطرب عبد المجيد عبد الله
⦁ الموسيقار طلال مداح
⦁ المطرب رابح صقر
⦁ المطرب راشد الماجد
⦁ الملحن عبادي الجوهر
وسوم الفعاليات والمناسبات الأكثر استخداماً في التغريدات في المملكة العربية السعودية:
⦁ #رمضان (شهر رمضان)
⦁ #همة_حتى_القمة (اليوم الوطني السعودي الـ 89)
⦁ #موسم_الرياض (موسم الرياض).
الرموز التعبيرية الأكثر استخداماً في المملكة:
⦁ 😂 (الوجه الضاحك بالدموع)
⦁ ﷺ (الرمز العربي المستخدم للصلاة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم))