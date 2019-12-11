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أخبار محلية > بمكافآت شهرية.. “المالية” تدعو الخريجين والخريجات للتسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
11/12/2019   7:20 م

بمكافآت شهرية.. “المالية” تدعو الخريجين والخريجات للتسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

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دعت وزارة المالية الخريجين والخريجات إلى التسجيل في برنامجها لتأهيل المتميزين، والذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وقالت الوزارة إن البرنامج يستهدف حديثي التخرج حالياً، وأن التقديم متاح حالياً على بوابتها الإلكترونية، وأن آخر موعد للتقديم يوم السبت 17 ربيع الأخر 1441هـ.

وأوضحت أن مدة البرنامج 18 شهراً تنتهي بالتوظيف، وأنه سيتم منح المتدرب مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها بعد اجتيازه البرنامج، إضافة إلى منح الذين يجتازون البرنامج بنجاح درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن البرنامج يستقطب حديثي التخرج من الجنسين الذين ليسوا على رأس العمل؛ للتدرب بالوزارة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، واكتساب المعرفة اللازمة للارتقاء بالأداء الوظيفي.

بمكافآت شهرية.. “المالية” تدعو الخريجين والخريجات للتسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

أخبار محلية
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