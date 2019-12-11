أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مركبات بورش “Panamea/ Cayenne”، بالموديلات (2017- 2020)، وذلك لوجود خلل فني يتسبب في عدم ظهور إشارة ضوئية لتنبيه السائق عند تآكل بطانات الفرامل.
وأوضحت الوزارة أن المركبات المستهدفة بالاستدعاء يصل عددها إلى 786 مركبة، بينها 148 مركبة من نوع بورش “Panamea”، و638 من نوع بورش “Cayenne”.
وبينت أن عدم ظهور الإشارة الضوئية عند تآكل بطانات الفرامل، قد يؤدي لعدم تنبه السائق وزيادة خطر وقوع حادِث، الأمر الذي يهدد سلامة مستخدمي المركبة.
ودعت “التجارة والاستثمار” ملاك وسائقي الأنواع المذكورة من سيارات بورش بالموديلات المبينة للتأكد من شمولية مركباتهم بالاستدعاء عبر موقع recalls.sa ، ثم التواصل مع الوكيل المورد لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً.
وفق “أخبار 24”.