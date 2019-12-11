شاهد.. لحظة إدراج أسهم أرامكو في السوق المالية.. وسعر السهم يرتفع إلى 35.20 ريالاً

أعلن رئيس شركة “أرامكو السعودية” أمين الناصر اليوم (الأربعاء) بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، ما يتيح للمكتتبين في أسهم الشركة بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.
وقال الناصر في كلمته خلال حفل إدراج أسهم الشركة، “إننا في هذا اليوم نصنع التاريخ وتبدأ أرامكو مرحلة جديدة في تاريخها العريق”.
وأكد عزم الشركة على ترسيخ واستدامة نقاط القوة التي قامت عليها، وفي مقدمتها الإنتاج منخفض التكلفة، والإمدادات الموثوقة من مصادر الطاقة. وفق “أخبار 24”.
وبلغت القيمة السوقية لأرامكو 1.88 تريليون دولار، حيث بلغ سعر سهم الشركة 35.20 ريال وأعلى.
يذكر أن مجموع طلبات الاكتتاب من الأفراد والمؤسسات وصل إلى 446 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 465%.
فيديو | لحظة الإعلان عن بدء تداول سهم #أرامكو في السوق المالية#الإخبارية pic.twitter.com/PgrAIxJSkg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2019